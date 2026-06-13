Президент "Урала" высказался о возможном подписании Дзюбы

"Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным.Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно", - сказал Иванов "РБ Спорт".
Артем Дзюба защищал цвета тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В минувшем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 28 матчах, отличившись 8 голами и 5 голевыми передачами. В конце мая 2026 года футболист объявил о своём уходе из команды.
В прошедшем сезоне "Урал" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. "Шмели" не смогли выйти в РПЛ, потерпев поражение от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах.