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Президент "Урала" высказался о возможном подписании Дзюбы

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в клуб.
Фото: ФК "Акрон"
Григорий Иванов хочет подписать нападающего в "Урал".

"Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным.
Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно", - сказал Иванов "РБ Спорт".

Артем Дзюба защищал цвета тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В минувшем сезоне 37-летний нападающий принял участие в 28 матчах, отличившись 8 голами и 5 голевыми передачами. В конце мая 2026 года футболист объявил о своём уходе из команды.

В прошедшем сезоне "Урал" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. "Шмели" не смогли выйти в РПЛ, потерпев поражение от махачкалинского "Динамо" в стыковых матчах.

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