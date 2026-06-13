Президент "Урала" высказался о возможном подписании Дзюбы

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в клуб.

Фото: ФК "Акрон"

"Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным.