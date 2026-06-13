Точилин: "Динамо" должно быть в тройке в следующем сезоне

"Какие у меня ожидания от "Динамо" в следующем сезоне? Когда приглашают такого специалиста, то команда, как минимум, должна быть в тройке. И выиграть трофей наконец хотелось бы.Иначе тогда я не вижу смысла менять тренеров", - сказал Точилин Legalbet.
В прошедшем сезоне московское "Динамо" заняло седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии финала Пути РПЛ.
В конце мая пресс-служба клуба объявила о назначении Сандро Шварца главным тренером команды. Соглашение с немецким специалистом рассчитано до конца июня 2029 года.