Лысцов: Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии

- Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии. Стилистически он отлично совместим с игрой в этой лиге. Я бы очень хотел посмотреть на Алексея в хорошем европейском клубе, - цитирует Лысцова Metaratings.
В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее сообщалось, что российский футболист интересен французскому "ПСЖ", однако французские медиа заявили, что парижане отказались от трансфера футболиста сборной России в пользу других кандидатов. Также сообщалось об интересе к Батракову от турецких клубов.