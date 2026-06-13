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Лысцов: Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии

Экс-игрок "Локомотива" Виталий Лысцов высказался о возможном переходе Алексея Батракова в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Лысцова, Батракову подойдет чемпионат Португалии.

- Батракову идеально подойдёт чемпионат Португалии. Стилистически он отлично совместим с игрой в этой лиге. Я бы очень хотел посмотреть на Алексея в хорошем европейском клубе, - цитирует Лысцова Metaratings.

В сезоне-2025/26 Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 36 матчей и записал на свой счет 17 забитых мячей и 12 результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что российский футболист интересен французскому "ПСЖ", однако французские медиа заявили, что парижане отказались от трансфера футболиста сборной России в пользу других кандидатов. Также сообщалось об интересе к Батракову от турецких клубов.

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