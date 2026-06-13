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Стало известно, за какую сумму "Балтика" готова отпустить Гассаму - источник

В "Балтике" не исключают уход Натана Гассамы в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"
Как пишет Legalbet, калининградский клуб готов выслушать предложения по центральному защитнику и рассчитывает получить за него около четырёх миллионов евро. По данным источника, возможная продажа связана с изменениями в оборонительной линии команды.

Малийский футболист защищает цвета калининградцев с 2023 года, когда перебрался в клуб из болгарской "Славии". Действующее соглашение игрока с "Балтикой" рассчитано до лета 2028 года.

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