Митрофанов: Сафонов продемонстрировал всему миру, что российский футбол востребован

- Это отличное достижение. Он лишний раз продемонстрировал всему миру, что российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы, - приводит слова Митрофанова "СЭ".
Сафонов стал победителем Лиги чемпионов вместе с парижским клубом в нынешнем сезоне. В решающем матче "ПСЖ" оказался сильнее "Арсенала" в серии пенальти, а российский вратарь провёл на поле все 120 минут встречи.
Воспитанник "Краснодара" выступает за французскую команду с 2024 года. За это время голкипер сыграл 44 матча, а в 19 из них сохранил ворота в неприкосновенности.