Митрофанов: Сафонов продемонстрировал всему миру, что российский футбол востребован

Максим Митрофанов прокомментировал победу Матвея Сафонова в Лиге чемпионов в составе "ПСЖ".



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- Это отличное достижение. Он лишний раз продемонстрировал всему миру, что российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы, - приводит слова Митрофанова "СЭ"

Генеральный секретарь РФС отметил значимость этого успеха и подчеркнул, что достижения российского голкипера говорят о высоком уровне отечественных футболистов.Сафонов стал победителем Лиги чемпионов вместе с парижским клубом в нынешнем сезоне. В решающем матче "ПСЖ" оказался сильнее "Арсенала" в серии пенальти, а российский вратарь провёл на поле все 120 минут встречи.Воспитанник "Краснодара" выступает за французскую команду с 2024 года. За это время голкипер сыграл 44 матча, а в 19 из них сохранил ворота в неприкосновенности.