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Глушаков назвал победителя матча Бразилия - Марокко
Сегодня, 20:14
Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче между сборными Бразилии и Марокко, который откроет для обеих команд выступление на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
По мнению экс-игрока
сборной России
, фаворитом встречи остаётся бразильская команда, однако лёгкой прогулки ей ждать не стоит.
- Бразильцы - фавориты, они должны обыгрывать Марокко. Хотя марокканцы - очень непростой соперник, который навяжет борьбу, - цитирует Глушакова
"СЭ"
.
Поединок состоится в ночь на 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.
Мундиаль проходит сразу в трёх странах Северной Америки - США, Канаде и Мексике.
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Денис Глушаков
Сборная Бразилии
Сборная Марокко
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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