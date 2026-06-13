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США
4 - 1 4 1
ПарагвайЗавершен
Катар
22:00
ШвейцарияНе начат

Глушаков назвал победителя матча Бразилия - Марокко

Денис Глушаков поделился мнением о предстоящем матче между сборными Бразилии и Марокко, который откроет для обеих команд выступление на чемпионате мира - 2026.
Фото: Getty Images
По мнению экс-игрока сборной России, фаворитом встречи остаётся бразильская команда, однако лёгкой прогулки ей ждать не стоит.

- Бразильцы - фавориты, они должны обыгрывать Марокко. Хотя марокканцы - очень непростой соперник, который навяжет борьбу, - цитирует Глушакова "СЭ".

Поединок состоится в ночь на 14 июня. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по московскому времени.

Мундиаль проходит сразу в трёх странах Северной Америки - США, Канаде и Мексике.

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