Игрок "Реала" может покинуть клуб после ссоры с главным тренером - источник

Будущее Дани Себальоса в "Реале" оказалось под вопросом. Как сообщает Marca, полузащитник конфликтует с главным тренером мадридцев Альваро Арбелоа.

По информации источника, 29-летний хавбек после ссоры попросил наставника больше не обращаться к нему ни по каким вопросам. Отмечается, что Себальос больше не сыграет за "Реал" и покинет клуб в летнее трансферное окно.



Ранее Арбелоа не включил полузащитника в заявку команды на матч чемпионата Испании против "Бетиса".