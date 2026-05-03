Семак ответил, почему Дуран не играет за "Зенит"

— Почему он не играет? Дуран слабее Соболева?
— Тренер плохой, — приводит слова Семака "РБ Спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды без права последующего выкупа. Всего форвард провел за сине-бело-голубых во всех турнирах девять матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего колумбийца в 25 миллионов евро.