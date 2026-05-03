Канчельскис ответил, при каких обстоятельствах ЦСКА не уволит Челестини

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис ответил, в каком случае ЦСКА не уволит Фабио Челестини.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Канчельскиса, руководство ЦСКА уже все решило по Челестини, но победа в Кубке России может его спасти.

- Думаю, руководство ЦСКА уже всё решило по тренеру. Но если Челестини выиграет Кубок, могут принять и другое решение. Всё-таки это трофей. Это может его спасти, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".

Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.

После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком".

