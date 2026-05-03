Канчельскис ответил, при каких обстоятельствах ЦСКА не уволит Челестини

- Думаю, руководство ЦСКА уже всё решило по тренеру. Но если Челестини выиграет Кубок, могут принять и другое решение. Всё-таки это трофей. Это может его спасти, - приводит слова Канчельскиса "Чемпионат".
Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.
После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком".