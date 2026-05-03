Колыванов считает, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением о выступлении ЦСКА в весеннем отрезке Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА
Главный тренер армейцев Фабио Челестини ранее заявил, что обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего "Зенита" не был ошибкой, и что весной ЦСКА играет лучше, чем осенью.

"Челестини… когда уже горит, нужно что-то говорить. Весеннюю часть команда провалила. Был шанс побороться за третье место, но у них нет игры.

Видно, что в обороне недорабатывают. Это сказки, что ЦСКА стал сильнее. Все забыли, как команда играла до этого", — передаёт слова Колыванова "Чемпионат".

Весной ЦСКА провёл 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. С 45 очками московская команда располагается на 6 месте турнирной таблицы РПЛ. 6 мая ЦСКА сыграет в гостях со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

