Колыванов считает, что ЦСКА провалил весеннюю часть сезона в РПЛ

"Челестини… когда уже горит, нужно что-то говорить. Весеннюю часть команда провалила. Был шанс побороться за третье место, но у них нет игры.
Видно, что в обороне недорабатывают. Это сказки, что ЦСКА стал сильнее. Все забыли, как команда играла до этого", — передаёт слова Колыванова "Чемпионат".
Весной ЦСКА провёл 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 3 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений. С 45 очками московская команда располагается на 6 месте турнирной таблицы РПЛ. 6 мая ЦСКА сыграет в гостях со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.