Карпукас заявил, что слышал об интересе "Зенита"

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист признался, что не старается не думать о подобных слухах.

"Об интересе со стороны "Зенита" слышал. Но слухов бывает очень много, тяжело это комментировать.

Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас главная цель для меня — занять третье место с "Локомотивом". Посмотрим, где я буду после сезона", — передаёт слова Карпукаса "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Артём Карпукас на данный момент провёл 33 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.

