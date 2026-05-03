Карпукас заявил, что слышал об интересе "Зенита"

"Об интересе со стороны "Зенита" слышал. Но слухов бывает очень много, тяжело это комментировать.
Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас главная цель для меня — занять третье место с "Локомотивом". Посмотрим, где я буду после сезона", — передаёт слова Карпукаса "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Артём Карпукас на данный момент провёл 33 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.