Тренер "Зенита" Оливейра: я уже русский на все сто процентов, даже не 99

- Я россиянин, я всегда говорю, что Россия — уже стала моим домом. Моя семья чувствует себя здесь как на родной земле.
Я на 100 процентов чувствую себя здесь комфортно. Я уже русский на все сто процентов, даже не 99, - цитирует Оливейру "РБ Спорт".
Вильям Оливейра является тренером петербургского "Зенита" с 2019 года, с 2015 по 2018 год он входил в тренерский штаб "Уфы". Во время профессиональной карьеры футболиста выступал в России за "Амкар", "Шинник", брянское "Динамо" и "Уфу".
Петербургский "Зенит" после 28 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 62 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла, однако у южан есть одна игра в запасе.