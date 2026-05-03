Колыванов назвал обмен Дивеева на Гонду ошибкой ЦСКА

Бывший футболист Игорь Колыванов поделился мнением об обмене защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.
Фото: ФК "Зенит"
В январе этого года Дивеев за 2 млн евро перешёл из ЦСКА в "Зенит", а Гонду отправился в обратном направлении на правах свободного агента.

"Дивеев — игрок национальной команды, один из лучших центральных защитников, который умеет забивать со стандартов. Ошибка, что его поменяли на Гонду. "Зенит" выиграл в этом противостоянии.

Но команда поставила серьёзную задачу в этом сезоне — им надо выиграть чемпионат. Обляков и Кисляк же стали хуже играть. Все ребята, кто вёл игру, чуть сдали", — отметил Колыванов в беседе с "Чемпионатом".

На данный момент Игорь Дивеев провёл за "Зенит" 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В активе Лусиано Гонду — 12 игр, 4 гола и один ассист за ЦСКА.

