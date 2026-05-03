Колыванов назвал обмен Дивеева на Гонду ошибкой ЦСКА

"Дивеев — игрок национальной команды, один из лучших центральных защитников, который умеет забивать со стандартов. Ошибка, что его поменяли на Гонду. "Зенит" выиграл в этом противостоянии.
Но команда поставила серьёзную задачу в этом сезоне — им надо выиграть чемпионат. Обляков и Кисляк же стали хуже играть. Все ребята, кто вёл игру, чуть сдали", — отметил Колыванов в беседе с "Чемпионатом".
На данный момент Игорь Дивеев провёл за "Зенит" 13 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В активе Лусиано Гонду — 12 игр, 4 гола и один ассист за ЦСКА.