В "Пари НН" рассказали, какими нападающими клуб интересовался зимой

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасёв рассказал, какие нападающие входили в сферу интересов нижегородского клуба в зимнее трансферное окно.

Рассматривали Заболотного, но он не пошёл в "Пари НН". Смотрели и некоторых сербов, но все шли от двух миллионов. Обращались в ЦСКА по Мусаеву, но нам его не отдали", — сказал Карасёв в беседе с "Матч ТВ"

В январе в "Пари НН" из аргентинского "Расинга" за 840 тыс. евро перешёл уругваец Адриан Бальбоа."Понимали риск и возможный негатив от этого перехода. Но нам был нужен злой нападающий. Нам предлагали форвардов, но они стоили от двух миллионов евро.Адриан Бальбоа на данный момент провёл за "Пари НН" 9 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.