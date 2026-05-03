В "Пари НН" рассказали, какими нападающими клуб интересовался зимой

Генеральный директор "Пари НН" Виталий Карасёв рассказал, какие нападающие входили в сферу интересов нижегородского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Пари НН"
В январе в "Пари НН" из аргентинского "Расинга" за 840 тыс. евро перешёл уругваец Адриан Бальбоа.

"Понимали риск и возможный негатив от этого перехода. Но нам был нужен злой нападающий. Нам предлагали форвардов, но они стоили от двух миллионов евро.

Рассматривали Заболотного, но он не пошёл в "Пари НН". Смотрели и некоторых сербов, но все шли от двух миллионов. Обращались в ЦСКА по Мусаеву, но нам его не отдали", — сказал Карасёв в беседе с "Матч ТВ".

Адриан Бальбоа на данный момент провёл за "Пари НН" 9 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

