Мусаев отреагировал на покер Кордобы

Мурад Мусаев высказался о яркой игре Джона Кордобы в матче с "Пари НН" (5:0).
Тренер рассказал, что он разговаривал с Кордобой после кубкового матча с ЦСКА в Москве.

- Джона очень сильно разозлили в Москве после первого кубкового матча, мы много разговаривали с ним, и он, по-моему, правильно отреагировал, сказал: "Сейчас тренер, вы увидите нового Джона". И всю свою злость он выпускает на соперников, - цитирует Мусаева "СЭ".

Кордоба стал лишь вторым игроком в истории "Краснодара", оформившим покер. Ранее это удавалось Фёдору Смолову в 2016 году. В этом сезоне нападающий провёл 30 матчей, забил 18 мячей и сделал восемь ассистов на партнёров.

"Краснодар" идёт на первом месте в таблице, опережая "Зенит" на четыре очка, при этом у петербуржцев есть матч в запасе.

