Кордоба - о покере за "Краснодар": я заслуживал такой вечер

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пообщался с журналистами после матча с "Пари НН" (5:0), в котором он оформил покер.

- Можно ли этот матч назвать твоим лучшим в этом сезоне?



- Хорошо получилось сегодня сыграть. Проделали много работы на протяжении недели. Это была коллективная работа. Я очень счастлив.



- Какой гол понравился больше всего?



- Все были ценными и все понравились.



- Какие ощущения после четырех голов в одном матче?



- Очень доволен и счастлив. Нужно поблагодарить партнеров по команде - без их передач это было бы невозможным. Также поблагодарить тренеров, которые со всей серьезностью относятся к подготовке.



- Как поздравляли партнеры после матча?



- Да, конечно. 4 гола не каждый день забиваются.



- Ждешь ли какой-то подарок от Сергея Галицкого?



- Сегодня я счастлив тому, что произошло. Мы знаем, что представляет президент для нас. Очень ему благодарен и всему руководству.



- Можешь ли позволить себе после такого матча открыть бутылочку пива?



- Нет, cейчас нужно будет ехать в сборную. Буду собирать чемоданы и в аэропорт.



- У вас первый покер в карьере. До этого был хет-трик в "Кельне". Ставил ли перед собой такую цель, мечтал ли о покере?



- Хорошо, что это произошло именно в "Краснодаре". Мне кажется, я заслуживал такой вечер.



- Хотелось бы стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?



- Конечно, это всегда дополнительная мотивация. Но самое важное - побеждать в каждой матче. И не важно, я забиваю или партнеры по команде.



