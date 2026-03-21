Ахмат
1 - 0
Ростов — Завершен
ЦСКА
3 - 1
Динамо Мх — Завершен
Краснодар
5 - 0
Нижний Новгород — Завершен
Балтика
4 - 0
Сочи — Завершен

Уфа
2 - 1
Волга Ул — Завершен
КАМАЗ
3 - 1
Черноморец — Завершен

Кордоба - о покере за "Краснодар": я заслуживал такой вечер

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пообщался с журналистами после матча с "Пари НН" (5:0), в котором он оформил покер.
Фото: ФК "Краснодар"
- Можно ли этот матч назвать твоим лучшим в этом сезоне?

- Хорошо получилось сегодня сыграть. Проделали много работы на протяжении недели. Это была коллективная работа. Я очень счастлив.

- Какой гол понравился больше всего?

- Все были ценными и все понравились.

- Какие ощущения после четырех голов в одном матче?

- Очень доволен и счастлив. Нужно поблагодарить партнеров по команде - без их передач это было бы невозможным. Также поблагодарить тренеров, которые со всей серьезностью относятся к подготовке.

- Как поздравляли партнеры после матча?

- Да, конечно. 4 гола не каждый день забиваются.

- Ждешь ли какой-то подарок от Сергея Галицкого?

- Сегодня я счастлив тому, что произошло. Мы знаем, что представляет президент для нас. Очень ему благодарен и всему руководству.

- Можешь ли позволить себе после такого матча открыть бутылочку пива?

- Нет, cейчас нужно будет ехать в сборную. Буду собирать чемоданы и в аэропорт.

- У вас первый покер в карьере. До этого был хет-трик в "Кельне". Ставил ли перед собой такую цель, мечтал ли о покере?

- Хорошо, что это произошло именно в "Краснодаре". Мне кажется, я заслуживал такой вечер.

- Хотелось бы стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?

- Конечно, это всегда дополнительная мотивация. Но самое важное - побеждать в каждой матче. И не важно, я забиваю или партнеры по команде.

