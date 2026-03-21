- Можно ли этот матч назвать твоим лучшим в этом сезоне?
- Хорошо получилось сегодня сыграть. Проделали много работы на протяжении недели. Это была коллективная работа. Я очень счастлив.
- Какой гол понравился больше всего?
- Все были ценными и все понравились.
- Какие ощущения после четырех голов в одном матче?
- Очень доволен и счастлив. Нужно поблагодарить партнеров по команде - без их передач это было бы невозможным. Также поблагодарить тренеров, которые со всей серьезностью относятся к подготовке.
- Как поздравляли партнеры после матча?
- Да, конечно. 4 гола не каждый день забиваются.
- Ждешь ли какой-то подарок от Сергея Галицкого?
- Сегодня я счастлив тому, что произошло. Мы знаем, что представляет президент для нас. Очень ему благодарен и всему руководству.
- Можешь ли позволить себе после такого матча открыть бутылочку пива?
- Нет, cейчас нужно будет ехать в сборную. Буду собирать чемоданы и в аэропорт.
- У вас первый покер в карьере. До этого был хет-трик в "Кельне". Ставил ли перед собой такую цель, мечтал ли о покере?
- Хорошо, что это произошло именно в "Краснодаре". Мне кажется, я заслуживал такой вечер.
- Хотелось бы стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?
- Конечно, это всегда дополнительная мотивация. Но самое важное - побеждать в каждой матче. И не важно, я забиваю или партнеры по команде.
Кордоба - о покере за "Краснодар": я заслуживал такой вечер
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пообщался с журналистами после матча с "Пари НН" (5:0), в котором он оформил покер.
