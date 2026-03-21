Футболист "Краснодара" - о покере Кордобы: он этого заслуживает

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа дал комментарий после разгромной победы над "Пари НН" (5:0) в 22-м туре чемпионата России.

Фото: ФК "Краснодар"

- В первую очередь хочу сказать, что провели хороший матч, с первых минут хотели победить. Идем от матча к матчу и стараемся сыграть хорошо в каждой игре.



- Как команда поздравила Кордобу с покером?



- Он этого заслуживает. Очень важный игрок для нас. Нужно наслаждаться его нахождением в нашей команде. Очень рады за него. На каждой тренировке, в каждом матче оставляет абсолютно всё.



- Были ли моменты, когда "Пари НН" удивил и поставил сложную задачу?



- Мне кажется, что мы достаточно сильно начали матч и быстро получилось забить два гола. Мы знали, что у них быстрые игроки, будут пытаться находить пространства. Но команда хорошо выстояла и надежно сыграла в обороне. Не позволили создать им много шансов. Мы очень сконцентрировано сыграли.



