Российская премьер-лига

Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Краснодар
5 - 0 5 0
Нижний НовгородЗавершен
Балтика
4 - 0 4 0
СочиЗавершен

Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
ЧерноморецЗавершен

Футболист "Краснодара" - о покере Кордобы: он этого заслуживает

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа дал комментарий после разгромной победы над "Пари НН" (5:0) в 22-м туре чемпионата России.
- В первую очередь хочу сказать, что провели хороший матч, с первых минут хотели победить. Идем от матча к матчу и стараемся сыграть хорошо в каждой игре.

- Как команда поздравила Кордобу с покером?

- Он этого заслуживает. Очень важный игрок для нас. Нужно наслаждаться его нахождением в нашей команде. Очень рады за него. На каждой тренировке, в каждом матче оставляет абсолютно всё.

- Были ли моменты, когда "Пари НН" удивил и поставил сложную задачу?

- Мне кажется, что мы достаточно сильно начали матч и быстро получилось забить два гола. Мы знали, что у них быстрые игроки, будут пытаться находить пространства. Но команда хорошо выстояла и надежно сыграла в обороне. Не позволили создать им много шансов. Мы очень сконцентрировано сыграли.

