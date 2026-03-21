"Не перестаёт удивлять". Агкацев высказался о Кордобе

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался после матча 22-го тура чемпионата России с "Пари НН" (5:0).

- Не знаю. Но если так, то хорошо.- Секреты я не раскрываю (улыбается). Хочу, чтобы так и продолжалось. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что получилось отбить и помочь в такой момент.- Да, хорошо разобрали соперника. Игра была под нашим контролем, редко доходили до наших ворот. С одной стороны, это хорошо, а с другой это плохо для меня, потому что минут 5-10 стою без работы, а потом надо включаться.- Нужно быть увереннее, не выключаться, не смотреть футбол как зритель.- Он не перестает удивлять. Всей командой его поздравили. Думаю, для него это важно перед отъездом в сборную.- Да. Наверное, уже год. Ожидания как всегда - с нетерпением жду матчи сборной.- Я на это очень надеюсь.- По поводу пенальти особо нет. После игры он написал, но я еще не читал.