- Нет ощущения, что пенальтисты уже вас немножко боятся?
- Не знаю. Но если так, то хорошо.
- В моменте с пенальти знали, куда будет бить?
- Секреты я не раскрываю (улыбается). Хочу, чтобы так и продолжалось. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что получилось отбить и помочь в такой момент.
- Кажется, что "Краснодар" досконально подготовился к игре и разобрал соперника.
- Да, хорошо разобрали соперника. Игра была под нашим контролем, редко доходили до наших ворот. С одной стороны, это хорошо, а с другой это плохо для меня, потому что минут 5-10 стою без работы, а потом надо включаться.
- Что в такие моменты происходит в голове?
- Нужно быть увереннее, не выключаться, не смотреть футбол как зритель.
- Как поздравили Джона с покером?
- Он не перестает удивлять. Всей командой его поздравили. Думаю, для него это важно перед отъездом в сборную.
- Какие ожидания от матча сборных? Команда давно не играла в Краснодаре.
- Да. Наверное, уже год. Ожидания как всегда - с нетерпением жду матчи сборной.
- Есть ли ощущение, что выход из бана все ближе?
- Я на это очень надеюсь.
- Вы с Сафоновым обмениваетесь какие-то сообщениями, когда один отбивает пенальти, другой?
- По поводу пенальти особо нет. После игры он написал, но я еще не читал.
"Не перестаёт удивлять". Агкацев высказался о Кордобе
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался после матча 22-го тура чемпионата России с "Пари НН" (5:0).
