Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
1 - 0
Ростов
ЦСКА
3 - 1
Динамо Мх
Краснодар
5 - 0
Нижний Новгород
Балтика
4 - 0
Сочи

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
2 - 1
Волга Ул
КАМАЗ
3 - 1
Черноморец

"Не перестаёт удивлять". Агкацев высказался о Кордобе

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался после матча 22-го тура чемпионата России с "Пари НН" (5:0).
Фото: ФК "Краснодар"
- Нет ощущения, что пенальтисты уже вас немножко боятся?

- Не знаю. Но если так, то хорошо.

- В моменте с пенальти знали, куда будет бить?

- Секреты я не раскрываю (улыбается). Хочу, чтобы так и продолжалось. Перед пенальти сказал, что я отобью. Очень рад, что получилось отбить и помочь в такой момент.

- Кажется, что "Краснодар" досконально подготовился к игре и разобрал соперника.

- Да, хорошо разобрали соперника. Игра была под нашим контролем, редко доходили до наших ворот. С одной стороны, это хорошо, а с другой это плохо для меня, потому что минут 5-10 стою без работы, а потом надо включаться.

- Что в такие моменты происходит в голове?

- Нужно быть увереннее, не выключаться, не смотреть футбол как зритель.

- Как поздравили Джона с покером?

- Он не перестает удивлять. Всей командой его поздравили. Думаю, для него это важно перед отъездом в сборную.

- Какие ожидания от матча сборных? Команда давно не играла в Краснодаре.

- Да. Наверное, уже год. Ожидания как всегда - с нетерпением жду матчи сборной.

- Есть ли ощущение, что выход из бана все ближе?

- Я на это очень надеюсь.

- Вы с Сафоновым обмениваетесь какие-то сообщениями, когда один отбивает пенальти, другой?

- По поводу пенальти особо нет. После игры он написал, но я еще не читал.

Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится