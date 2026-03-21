Кармо рассказал об атмосфере в ЦСКА после неудачных матчей

- У нас очень дружный коллектив, мы много разговариваем. Поражения - часть нашей работы, это происходит. Но мы будем продолжать работать, и я уверен, что одержим много побед в этом сезоне, - цитирует игрока "Чемпионат".
Перед игрой с махачкалинским "Динамо" армейцы уступили "Ахмату" (0:1), "Динамо" (1:4), "Балтике" (0:1) и "Краснодару" (0:4), однако сумели прервать неудачную серию победой - 3:1.
Сейчас ЦСКА набрал 39 очков и занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре команда сыграет с "Акроном" 4 апреля.