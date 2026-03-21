Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
13:45
СпартакНе начат
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
Арсенал ТулаНе начат
Сокол
13:00
НефтехимикНе начат
Урал
14:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Кармо рассказал об атмосфере в ЦСКА после неудачных матчей

Энрике Кармо прокомментировал реакцию ЦСКА на серию неудачных результатов после рестарта сезона и отметил, что команда сохраняет уверенность.
Фото: ПФК ЦСКА
Форвард подчеркнул атмосферу внутри коллектива.

- У нас очень дружный коллектив, мы много разговариваем. Поражения - часть нашей работы, это происходит. Но мы будем продолжать работать, и я уверен, что одержим много побед в этом сезоне, - цитирует игрока "Чемпионат".

Перед игрой с махачкалинским "Динамо" армейцы уступили "Ахмату" (0:1), "Динамо" (1:4), "Балтике" (0:1) и "Краснодару" (0:4), однако сумели прервать неудачную серию победой - 3:1.

Сейчас ЦСКА набрал 39 очков и занимает четвёртое место в таблице. В следующем туре команда сыграет с "Акроном" 4 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится