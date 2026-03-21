Ледяхов: из-за долгов у "Ростова" пошли неурядицы

- Насколько я знаю из прессы, у них зарплату не платят. Отсюда все неурядицы. Им надо сплотиться и прежде всего решить экономические вопросы и прилагать большие усилия в концовке, чтобы не попасть в стыки, - передаёт слова Ледяхова "РБ Спорт".
После рестарта ростовчане провели четыре матча - три поражения и одна ничья. Команда с 22 очками занимает 11-е место в таблице.
В следующем туре "Ростов" должен сыграть на выезде с "Пари НН" 5 апреля. При этом в СМИ сообщалось о финансовых трудностях клуба, из-за которых поездка на матч может оказаться под вопросом.