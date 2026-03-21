Оренбург
13:45
СпартакНе начат
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

СКА-Хабаровск
08:00
Арсенал ТулаНе начат
Сокол
13:00
НефтехимикНе начат
Урал
14:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Ледяхов: из-за долгов у "Ростова" пошли неурядицы

Игорь Ледяхов оценил результаты "Ростова" после зимней паузы и указал на возможные причины спада.
Фото: ФК "Ростов"
Бывший футболист связал неудачи команды с финансовой ситуацией.

- Насколько я знаю из прессы, у них зарплату не платят. Отсюда все неурядицы. Им надо сплотиться и прежде всего решить экономические вопросы и прилагать большие усилия в концовке, чтобы не попасть в стыки, - передаёт слова Ледяхова "РБ Спорт".

После рестарта ростовчане провели четыре матча - три поражения и одна ничья. Команда с 22 очками занимает 11-е место в таблице.

В следующем туре "Ростов" должен сыграть на выезде с "Пари НН" 5 апреля. При этом в СМИ сообщалось о финансовых трудностях клуба, из-за которых поездка на матч может оказаться под вопросом.

