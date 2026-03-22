Гришин оценил игру полузащитника ЦСКА Кармо в матче с "Динамо" Мх

"Вчера Кармо выглядел хорошо. Если раньше он выходил только на замену, и я не мог составить о нём впечатления, то в первом тайме против Махачкалы забил и отдал.
Сделал разницу. Но мы любим превозносить футболиста после всего лишь одной удачной игры. Давайте подождём. Да, Энрике был хорош до перерыва, но во втором тайме смотрелся уже не так ярко", — передаёт слова Гришина "Спорт-Экспресс".
Всего в текущем сезоне Энрике Кармо провёл за ЦСКА 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3,5 млн евро.