Гришин поделился мнением об игре ЦСКА без Мойзеса

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о выступлениях команды без защитника Мойзеса.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, ранее бразилец был отстранён от тренировок с основным составом армейцев за перепалку с главным тренером команды Фабио Челестини.

"Есть ли в ЦСКА жизнь без Мойзеса? Есть, но с оговоркой, когда команда принимает дома Махачкалу. Против условного "Зенита" без Мойзеса будет тяжеловато.

Я призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них "Акрон", "Сочи", "Крылья" и "Ростов". Надо брать 12 очков, вот тогда и можно будет сказать, что команда ожила! Одна победа ничего не поменяла", — отметил Гришин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В 22 туре ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счётом 3:1. С 39 очками москвичи занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. 4 апреля команда проведёт выездную встречу с "Акроном" в рамках 23 тура РПЛ.

