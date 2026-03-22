Гришин поделился мнением об игре ЦСКА без Мойзеса

"Есть ли в ЦСКА жизнь без Мойзеса? Есть, но с оговоркой, когда команда принимает дома Махачкалу. Против условного "Зенита" без Мойзеса будет тяжеловато.
Я призываю сейчас не говорить о том, что команда выздоровела. Календарь благоволит армейцам. Дальше у них "Акрон", "Сочи", "Крылья" и "Ростов". Надо брать 12 очков, вот тогда и можно будет сказать, что команда ожила! Одна победа ничего не поменяла", — отметил Гришин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
В 22 туре ЦСКА дома обыграл махачкалинское "Динамо" со счётом 3:1. С 39 очками москвичи занимают 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. 4 апреля команда проведёт выездную встречу с "Акроном" в рамках 23 тура РПЛ.