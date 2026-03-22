Оласа назвал Кордобу легендой "Краснодара"

"Уже на протяжении многих сезонов Джон Кордоба показывает, кто он такой. Конечно, он очень важен для нашей команды.
На каждой тренировке, в каждом матче он оставляет абсолютно всё. Рад за него, за результаты и забитые голы. Его можно назвать легендой "Краснодара", — передаёт слова Оласы "Чемпионат".
На данный момент в активе Джона Кордобы — 13 голов в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. За "Краснодар" колумбиец выступает с 2021 года. С 60 голами Джон является лучшим бомбардиром в истории "быков" в чемпионатах России.