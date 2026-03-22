Оренбург
13:45
СпартакНе начат
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
13:00
НефтехимикНе начат
Урал
14:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Оласа назвал Кордобу легендой "Краснодара"

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа поделился мнением о выступлениях нападающего команды Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
В матче 22 тура Российской Премьер-Лиги с "Пари НН" (5:0) Кордоба оформил покер и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

"Уже на протяжении многих сезонов Джон Кордоба показывает, кто он такой. Конечно, он очень важен для нашей команды.

На каждой тренировке, в каждом матче он оставляет абсолютно всё. Рад за него, за результаты и забитые голы. Его можно назвать легендой "Краснодара", — передаёт слова Оласы "Чемпионат".

На данный момент в активе Джона Кордобы — 13 голов в текущем розыгрыше Премьер-Лиги. За "Краснодар" колумбиец выступает с 2021 года. С 60 голами Джон является лучшим бомбардиром в истории "быков" в чемпионатах России.

