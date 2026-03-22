Гришин рассказал, почему у Баринова не получается в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о выступлениях за команду полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Гришина, хавбеку лучше было бы остаться в "Локомотиве".

"Баринов просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА он переходил в статусе возможного лидера, а мы видим обычного футболиста. Зря он покинул "Локомотив".

Железнодорожники на него рассчитывали, и там он делал разницу, а в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. Вообще, новички армейцев пока себя не оправдывают", — отметил Гришин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Дмитрий Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" 13 января за 2 млн евро. На данный момент в составе красно-синих полузащитник провёл 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Баринова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года.

