Гришин рассказал, почему у Баринова не получается в ЦСКА

"Баринов просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА он переходил в статусе возможного лидера, а мы видим обычного футболиста. Зря он покинул "Локомотив".
Железнодорожники на него рассчитывали, и там он делал разницу, а в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. Вообще, новички армейцев пока себя не оправдывают", — отметил Гришин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Дмитрий Баринов перешёл в ЦСКА из "Локомотива" 13 января за 2 млн евро. На данный момент в составе красно-синих полузащитник провёл 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Баринова с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2029 года.