Гасилин считает, что матч с "Зенитом" покажет реальную готовность "Динамо"

"Самый интересный и жаркий матч. Динамовцы в Кубке России прошли "Спартак" и в чемпионате стартовали очень хорошо, все сейчас поют дифирамбы Гусеву и его тренерскому штабу, говоря, что у команды есть лёгкость.
Эта легкость может быть на стороне "Динамо", учитывая фактор своего поля. У команды всё получается. Но "Зенит" сверхмотивирован, он понимает, что осечек допускать нельзя.
Думаю, мы сейчас посмотрим, насколько штаб Гусева и сам тренер готовы быть той командой, которая навязывает всем свой футбол. Игра с "Зенитом" покажет, насколько "Динамо" реально готово", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".
В предыдущем туре "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 2:0, "Динамо" обыграло "Ростов" — 1:0. Бело-голубые выиграли все три матча РПЛ после возобновления сезона.
Матч "Динамо" — "Зенит" состоится сегодня, 22 марта, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 16:00 мск.