Оренбург
13:45
СпартакНе начат
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
13:00
НефтехимикНе начат
Урал
14:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Гасилин считает, что матч с "Зенитом" покажет реальную готовность "Динамо"

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча команды с московским "Динамо" в 22 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Гасилина, динамовцам может помочь лёгкость, присущая им в матчах этого года.

"Самый интересный и жаркий матч. Динамовцы в Кубке России прошли "Спартак" и в чемпионате стартовали очень хорошо, все сейчас поют дифирамбы Гусеву и его тренерскому штабу, говоря, что у команды есть лёгкость.

Эта легкость может быть на стороне "Динамо", учитывая фактор своего поля. У команды всё получается. Но "Зенит" сверхмотивирован, он понимает, что осечек допускать нельзя.

Думаю, мы сейчас посмотрим, насколько штаб Гусева и сам тренер готовы быть той командой, которая навязывает всем свой футбол. Игра с "Зенитом" покажет, насколько "Динамо" реально готово", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

В предыдущем туре "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 2:0, "Динамо" обыграло "Ростов" — 1:0. Бело-голубые выиграли все три матча РПЛ после возобновления сезона.

Матч "Динамо" — "Зенит" состоится сегодня, 22 марта, на "ВТБ Арене" в Москве. Начало — в 16:00 мск.

