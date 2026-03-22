Быстров: многие иностранцы, играющие в РПЛ, вызывают недоумение

Бывший полузащитник "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров поделился мнением об уровне легионеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press
По мнению Быстрова, в ужесточении лимита на иностранных футболистов есть смысл.

"Уровень легионеров в РПЛ падает. Клубы покупают игроков, которые неспособны их усилить. Часто привозят футболистов, которые нигде не котируются, а берут их только из-за того, что они иностранцы.

Многие легионеры вызывают недоумение. В ужесточении лимита есть смысл", — отметил Быстров в беседе с Metaratings.

На данный момент клубы РПЛ могут заявлять на сезон не более 13 иностранных футболистов, а одновременно использовать на поле — не более 8 легионеров. Со следующем сезона лимит планируется постепенно ужесточать. Так, уже в сезоне 2026/2027 клубы смогут заявлять не больше 11 иностранцев, а одновременно выпускать на поле — максимум шестерых из них.

