Расулов рассказал, как чередует матчи за "Динамо" и "Динамо-2"

Вратарь московского "Динамо" Курбан Расулов рассказал, как ему помогают выступления за основную команду и второй состав бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По словам Расулова, быть в игровом тонусе очень важно.

"Это решение тренера вратарей и тренерского штаба. Я, думаю, хорошо быть в тонусе, всегда в игровой практике.

Даже взять позапрошлую неделю, где я сыграл за "Динамо-2" и через неделю против ЦСКА: это мне позволило быть в тонусе. Благодаря этому получилось неплохо сыграть с армейцами", — передаёт слова Расулова "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Курбан Расулов на данный момент провёл за основу "Динамо" 10 матчей, в 5 из которых отыграл на ноль. В остальных 5 поединках голкипер пропустил 8 мячей. За "Динамо-2" Расулов в сезоне 2025/2026 отыграл 4 встречи (6 пропущенных голов, одна игра на ноль).

