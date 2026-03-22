Расулов рассказал, как чередует матчи за "Динамо" и "Динамо-2"

"Это решение тренера вратарей и тренерского штаба. Я, думаю, хорошо быть в тонусе, всегда в игровой практике.
Даже взять позапрошлую неделю, где я сыграл за "Динамо-2" и через неделю против ЦСКА: это мне позволило быть в тонусе. Благодаря этому получилось неплохо сыграть с армейцами", — передаёт слова Расулова "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Курбан Расулов на данный момент провёл за основу "Динамо" 10 матчей, в 5 из которых отыграл на ноль. В остальных 5 поединках голкипер пропустил 8 мячей. За "Динамо-2" Расулов в сезоне 2025/2026 отыграл 4 встречи (6 пропущенных голов, одна игра на ноль).