Во Франции раскрыли, зачем Сафонов выбивал мяч в аут в матче с "Баварией"

Во Франции раскрыли детали тактики "ПСЖ" в ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии".
Фото: Getty Images
Как сообщает Le Parisien, выносы Матвея Сафонова в аут были частью плана тренерского штаба Луиса Энрике. Во время матча российский голкипер неоднократно отправлял мяч за боковую линию именно на тот фланг, где действовал Майкл Олисе. По информации источника, таким образом парижане пытались ограничить влияние одного из самых опасных игроков "Баварии" и заставить его чаще вступать в силовую борьбу.

Отмечается, что Луис Энрике спокойно реагировал на такие действия Сафонова, поскольку они соответствовали установке на игру.

По итогам полуфинального противостояния "ПСЖ" вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Арсеналом".

