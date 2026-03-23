Ещенко: вы же называете Соболева дельфином, вот он и ныряет в штрафной

"Моменты у Соболева всегда были, но он их не всегда реализовывал. Что касается его падений в штрафной, вы же называете его дельфином, вот он и ныряет.Если Александр продолжит забивать за "Зенит", то надолго станет основным нападающим команды", - сказал Ещенко "РБ Спорту".
Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 29 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.