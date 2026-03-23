Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ТорпедоПерерыв
Родина
19:00
ЧайкаНе начат

Мажич ответил, был ли справделивым пенальти в матче "Зенит" — "Динамо" Мх

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал спорный пенальти, назначенный в игре "Зенита" с "Динамо" Махачкала.
Фото: РФС
По словам Мажича, он был удивлён, прослушав переговоры судей на VAR.

"Это ужас. Я был удивлён, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности.

Это было ошибочное вмешательство VAR и ассистента VAR. После этого мы приняли решения по назначениям", — приводит слова Мажича "Матч ТВ".

Под конец первого тайма главный судья кубкового матча "Зенит" — "Динамо" Махачкала Павел Кукуян с подсказки арбитра VAR Евгения Буланова и AVAR Романа Галимова назначил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинской команды за фол на полузащитнике "Зенита" Данииле Кондакове.

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал форвард питерской команды Джон Дуран. Этот гол оказался единственным в матче. Бригада арбитров, обслуживавшая матч, пропустила 22 тур Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится