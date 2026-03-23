Мажич ответил, был ли справделивым пенальти в матче "Зенит" — "Динамо" Мх

"Это ужас. Я был удивлён, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти — фол по неосторожности.
Это было ошибочное вмешательство VAR и ассистента VAR. После этого мы приняли решения по назначениям", — приводит слова Мажича "Матч ТВ".
Под конец первого тайма главный судья кубкового матча "Зенит" — "Динамо" Махачкала Павел Кукуян с подсказки арбитра VAR Евгения Буланова и AVAR Романа Галимова назначил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинской команды за фол на полузащитнике "Зенита" Данииле Кондакове.
Пенальти на 45+9-й минуте реализовал форвард питерской команды Джон Дуран. Этот гол оказался единственным в матче. Бригада арбитров, обслуживавшая матч, пропустила 22 тур Российской Премьер-Лиги.