Мажич назвал лучшего игрока "Зенита" во второй части сезона

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич назвал лучшего футболиста "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Мажич выделил лучшего в тех матчах, которые уже успели пройти после зимнего перерыва.

"Для меня Александр Соболев был лучшим игроком на поле в игре с московским "Динамо". Забил, отдал результативную передачу, был очень опасен.

Думаю, во второй части сезона Соболев — лучший игрок "Зенита", — отметил Мажич в разговоре с "Матч ТВ".

22 марта "Зенит" на выезде обыграл московское "Динамо" со счётом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев в этом матче забил гол и отдал голевую передачу.

Всего после зимнего перерыва в активе Соболева — 4 гола и один ассист в 6 матчах чемпионата и Кубка России.

