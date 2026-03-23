Мажич назвал лучшего игрока "Зенита" во второй части сезона

"Для меня Александр Соболев был лучшим игроком на поле в игре с московским "Динамо". Забил, отдал результативную передачу, был очень опасен.
Думаю, во второй части сезона Соболев — лучший игрок "Зенита", — отметил Мажич в разговоре с "Матч ТВ".
22 марта "Зенит" на выезде обыграл московское "Динамо" со счётом 3:1. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев в этом матче забил гол и отдал голевую передачу.
Всего после зимнего перерыва в активе Соболева — 4 гола и один ассист в 6 матчах чемпионата и Кубка России.