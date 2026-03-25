Матчи Скрыть

Аршавин оценил работу судей в матчах РПЛ

Андрей Аршавин высказался о работе судей и использовании VAR в матчах чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший игрок "Зенита" отметил, что с внедрением видеоповторов количество ошибочных решений не сократилось.

- Мы видим, что видеоповторы появились, а ошибки судей не исчезли. На мой взгляд, если арбитр на VAR пропускает ошибку судьи в поле, то это меньшее зло, нежели когда сам видеоассистент допускает ошибку и влияет на эпизод, - сказал эксперт в эфире "Матч ТВ".

После возобновления сезона судейские решения регулярно вызывают споры. В первом туре после рестарта РПЛ система VAR применялась во всех матчах, что лишь усилило обсуждения вокруг работы арбитров.

По итогам 22 туров лидером чемпионата является "Краснодар" с 49 очками. Вторую строчку занимает "Зенит" (48), третьим идёт "Локомотив" (44).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится