Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

Нагорных отреагировал на информацию о возможном уходе в "Динамо"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном переходе руководства клуба и главного тренера Михаила Галактионова в "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
"Узнал об этом от вас. Никаких переходов, никуда не планируется. Странно, что такие публикации выходят на этой неделе, когда игр "Локомотива" нет. Обычно такое видим за пару дней до матчей. Видимо, ошиблись со временем. Может, писать не о чем", " сказал Нагорных.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что спортивный блок и главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов могут перейти на работу в московское "Динамо".

"Железнодорожники" ушли на мартовскую международную паузу в чемпионате России, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Команда Галактионова набрала 44 очка в 22 матчах и на пять баллов отстает от лидирующего "Краснодара".

4 апреля красно-зеленые сыграют на выезде против "Спартака" в рамках 23-го тура РПЛ.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится