Нагорных отреагировал на информацию о возможном уходе в "Динамо"

"Узнал об этом от вас. Никаких переходов, никуда не планируется. Странно, что такие публикации выходят на этой неделе, когда игр "Локомотива" нет. Обычно такое видим за пару дней до матчей. Видимо, ошиблись со временем. Может, писать не о чем", " сказал Нагорных.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что спортивный блок и главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов могут перейти на работу в московское "Динамо".
"Железнодорожники" ушли на мартовскую международную паузу в чемпионате России, находясь на третьем месте в турнирной таблице. Команда Галактионова набрала 44 очка в 22 матчах и на пять баллов отстает от лидирующего "Краснодара".
4 апреля красно-зеленые сыграют на выезде против "Спартака" в рамках 23-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"