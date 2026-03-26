Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

"Курсы управления гневом? Его можно отправить преподавателем". Мясников - о Талалаеве

Председатель попечительского совета "Балтики" Илья Мясников ответил на предложение отправить главного тренера команды Андрея Талалаева на курсы управления гневом.
Фото: ФК "Балтика"
Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят...

Но если серьезно, Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: "Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой". Ну вот да, Андрей Викторович такой", - сказал Мясников.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева по итогам матча против ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:0). Он пропустит четыре игры чемпионата России и вернется на бровку 23 арпеля.

Напомним, Талалаев в этом сезоне уже отбыл трехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес московского "Спаратка" после игры 17-го тура (1:0).

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится