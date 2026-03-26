"Курсы управления гневом? Его можно отправить преподавателем". Мясников - о Талалаеве

Нет, его можно отправить, наоборот, преподавателем. Он может тренерам рассказать, как себя вести на бровке и как влюбить в себя болельщиков. Калининградские болельщики однозначно и точно Андрея Викторовича обожают, любят...
Но если серьезно, Андрей Викторович сам это знает и понимает. Конечно, он говорит: "Ну да, что-то где-то лишнее. Но вот эмоционально, да, я такой". Ну вот да, Андрей Викторович такой", - сказал Мясников.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева по итогам матча против ЦСКА в 21-м туре РПЛ (1:0). Он пропустит четыре игры чемпионата России и вернется на бровку 23 арпеля.
Напомним, Талалаев в этом сезоне уже отбыл трехматчевую дисквалификацию за оскорбительное поведение в адрес московского "Спаратка" после игры 17-го тура (1:0).
