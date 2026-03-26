Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

Семак прокомментировал состояние здоровья Дивеева

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился информацией о состоянии здоровья защитника Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
"Игорь Дивеев на протяжении последних двух недель играет с определенной проблемой, поэтому он не будет принимать участие в матче с "Кайратом". Будет восстанавливаться, не поехал в сборную. Главное, что он подлечится.

У него характер настоящего бойца, поэтому он играл так, как мог. Педро пока не готов участвовать в общей группе, но к матчу чемпионата уже ждем его в строю", - сказал Семак.

Игорь Дивеев присоединился к "Зениту" минувшей зимой, перейдя в стан сине-бело-голубых из московского ЦСКА. В составе новой команды центральный защитник провел 6 матчей, в которых не отличился результативными дейсвтяими и не получил ни одного предупреждения за 429 игровых минут.

Напомним, ранее стало известно, что Дивеев не был включен в итоговый список сборной России на мартовский сбор и товарищеские встречи с Никарагуа и Мали.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится