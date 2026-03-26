Семак прокомментировал состояние здоровья Дивеева

"Игорь Дивеев на протяжении последних двух недель играет с определенной проблемой, поэтому он не будет принимать участие в матче с "Кайратом". Будет восстанавливаться, не поехал в сборную. Главное, что он подлечится.
У него характер настоящего бойца, поэтому он играл так, как мог. Педро пока не готов участвовать в общей группе, но к матчу чемпионата уже ждем его в строю", - сказал Семак.
Игорь Дивеев присоединился к "Зениту" минувшей зимой, перейдя в стан сине-бело-голубых из московского ЦСКА. В составе новой команды центральный защитник провел 6 матчей, в которых не отличился результативными дейсвтяими и не получил ни одного предупреждения за 429 игровых минут.
Напомним, ранее стало известно, что Дивеев не был включен в итоговый список сборной России на мартовский сбор и товарищеские встречи с Никарагуа и Мали.
