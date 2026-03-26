Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

В "Ахмате" оценили результаты команды в весенней части РПЛ

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров высказался о результатах грозненцев после возобновления чемпоината.
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы хорошо подготовились к чемпионату. Всегда приятно выигрывать и набирать очки. Но радоваться промежуточным итогам не надо, это надо делать весной по окончании чемпионата. Сейчас есть чему радоваться, но и чему огорчаться: упущенные с "Локомотивом" очки, с "Акроном".

Нам есть, к чему стремиться и что улучшать. Сейчас у нас идет борьба за седьмое место. Попасть выше шансов мало", - сказал Айдамиров.

После рестарта текущего сезона Российской Премьер-лиги "Ахмат" не потерпел ни одного поражения, дважды сыграл вничью и одержал две победы в четырех матчах. Команда Станислава Черчесова одолела на своем поле московский ЦСКА и "Ростов" с одниковым счетом 1:0, а также поделила на выезде очки с "Локомотивом" (2:2) и тольяттинским "Акроном" (1:1).

На данный момент грозненцы располагаются на 8-м месте в турнирной таблице с 30 набранными очками. Казанский "Рубин" опережает "Ахмат" лишь по дополнительным показателям.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится