В "Ахмате" оценили результаты команды в весенней части РПЛ

Нам есть, к чему стремиться и что улучшать. Сейчас у нас идет борьба за седьмое место. Попасть выше шансов мало", - сказал Айдамиров.
После рестарта текущего сезона Российской Премьер-лиги "Ахмат" не потерпел ни одного поражения, дважды сыграл вничью и одержал две победы в четырех матчах. Команда Станислава Черчесова одолела на своем поле московский ЦСКА и "Ростов" с одниковым счетом 1:0, а также поделила на выезде очки с "Локомотивом" (2:2) и тольяттинским "Акроном" (1:1).
На данный момент грозненцы располагаются на 8-м месте в турнирной таблице с 30 набранными очками. Казанский "Рубин" опережает "Ахмат" лишь по дополнительным показателям.
