"Карпин считает, что игроки "Балтики" и "Ростова" сильнее". Агент - о невызове Захаряна

"Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России. Если Карпин не вызывает Захаряна, значит, главный тренер сборной считает, что футболисты "Балтики" и "Ростова" сильнее игрока "Реала Сосьедад".
Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании", - сказал агент.
Атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян был включен в расширенный список, однако не попал в итоговый состав сборной России на мартовские сборы национальной команды. Во время сборов россияне сыграют товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.
В этом сезоне 22-летний Захарян принял участие в 20 играх за испанскую команду во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.
