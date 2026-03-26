"Карпин считает, что игроки "Балтики" и "Ростова" сильнее". Агент - о невызове Захаряна

Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна, высказался о невызове полузащитника "Реала Сосьедад" в сборную России.
Фото: сборная России
"Наверное, Арсен расстроился, что не попал в окончательный список сборной России. Если Карпин не вызывает Захаряна, значит, главный тренер сборной считает, что футболисты "Балтики" и "Ростова" сильнее игрока "Реала Сосьедад".

Это решение Валерия Георгиевича. Арсен сейчас сконцентрирован на успешной игре за клуб. Впереди финал Кубка Испании", - сказал агент.

Атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян был включен в расширенный список, однако не попал в итоговый состав сборной России на мартовские сборы национальной команды. Во время сборов россияне сыграют товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

В этом сезоне 22-летний Захарян принял участие в 20 играх за испанскую команду во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.

Источник: "РБ Спорт"

