Три игрока не принимали участия в тренировке "Зенита" перед игрой с "Кайратом"

Несколько футболистом отсутствуют на занятии сине-бело-голубых перед товарищеским матчем.
Как сообщает источник, защитник Арсен Адамов, полузащитник Вендел и нападающий Джон Дуран отсутствовали на открытой тренировке "Зенита" перед товарищеской игрой против "Кайрата".

По информации пресс?службы петербуржцев, ряд футболистов получили отдых по согласованию с тренерским штабом команды.

Матч между "Зенитом" и "Кайратом" состоится в эту субботу, 28 марта. Встреча пройдет в Санкт?Петербурге на "Газпром Арене", начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Источник: "Матч ТВ"

