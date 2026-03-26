Канчельскис: сборная России не теряла свой статус

"Мне всегда интересно посмотреть матчи сборной России, она свой статус, статус национальной команды, не теряла. Так что и вызов в нее, и игра за команду - большое дело.Понятно, что товарищеские матчи предполагают другой настрой, к тому же соперник загадочный", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".
Завтра, 27 марта, состоится товарищеский матч национальных команд России и Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре на "OZON Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА с конца февраля 2022 года.