Канчельскис: сборная России не теряла свой статус

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о текущем положении национальной команды.
Андрей Канчельскис заявил, что ему всегда интересно смотреть матчи сборной России.

"Мне всегда интересно посмотреть матчи сборной России, она свой статус, статус национальной команды, не теряла. Так что и вызов в нее, и игра за команду - большое дело.
Понятно, что товарищеские матчи предполагают другой настрой, к тому же соперник загадочный", - сказал Канчельскис "РБ Спорту".

Завтра, 27 марта, состоится товарищеский матч национальных команд России и Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре на "OZON Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА с конца февраля 2022 года.

