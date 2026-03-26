Экс-игрок ЦСКА: Гонду ещё принесёт пользу клубу

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о новичке "армейцев" Лусиано Гонду.
Фото: ФК ЦСКА
Дмитрий Хомуха заявил, что Лусиано Гонду пока ничем не впечатлил в матчах за ЦСКА.

"После рестарта прошло ещё совсем немного туров, поэтому какие-то глобальные выводы по новичкам делать пока рано.

Думаю, Гонду ещё принесёт пользу ЦСКА. Но пока он ничем не впечатлил в этих матчах.
Всё-таки за форварда говорит его результативность", - сказал Хомуха Legalbet.

В начале января 2026 года Лусиано Гонду перешел в московский ЦСКА из петербургского "Зенита". В текущем сезоне за "армейцев" нападающий провел 5 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

