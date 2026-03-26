В сборной Камеруна высказались о возможном матче с Россией

Координатор сборной Камеруна Тимоти Атуба высказался о возможном матче с Россией.

Фото: РФС

Тимоти Атуба заявил, что национальная команда Камеруна готова провести товарищеский матч с Россией."Товарищеский матч возможен в этом году, но надо получить письмо от российской стороны и согласовать конкретных соперников с генеральным секретарем нашей федерации и главным тренером сборной.В октябре 2023 года сборная России победила Камерун в товарищеском матче на "ВТБ Арене" со счетом 1:0. Голом отличился нападающий Федор Чалов.На данный момент национальная команда Камеруна занимает 45-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.