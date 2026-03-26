В сборной Камеруна высказались о возможном матче с Россией

"Товарищеский матч возможен в этом году, но надо получить письмо от российской стороны и согласовать конкретных соперников с генеральным секретарем нашей федерации и главным тренером сборной.
Мы готовы сыграть ответный матч со сборной России и открыты к переговорам", - сказал Атуба Sport24.
В октябре 2023 года сборная России победила Камерун в товарищеском матче на "ВТБ Арене" со счетом 1:0. Голом отличился нападающий Федор Чалов.
На данный момент национальная команда Камеруна занимает 45-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.