В сборной Камеруна высказались о возможном матче с Россией

Координатор сборной Камеруна Тимоти Атуба высказался о возможном матче с Россией.
Фото: РФС
Тимоти Атуба заявил, что национальная команда Камеруна готова провести товарищеский матч с Россией.

"Товарищеский матч возможен в этом году, но надо получить письмо от российской стороны и согласовать конкретных соперников с генеральным секретарем нашей федерации и главным тренером сборной.

Мы готовы сыграть ответный матч со сборной России и открыты к переговорам", - сказал Атуба Sport24.

В октябре 2023 года сборная России победила Камерун в товарищеском матче на "ВТБ Арене" со счетом 1:0. Голом отличился нападающий Федор Чалов.

На данный момент национальная команда Камеруна занимает 45-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.

