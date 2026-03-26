Морозов сравнил требования Карпина и Галактионова

Футболист "Локомотива" и сборной России Евгений Морозов высказался о наставниках обеих команд.
Фото: РФС
Евгений Морозов заявил, что в сборной России от защитников требуют больше работы с мячом.

"В сборной от защитников больше требуют работы с мячом: участие в начале атак, игра через короткий и средний пас, больше проникающих передач, подключение через вратаря.
В клубе задачи тоже есть, но акценты немного другие", - сказал Морозов Metaratings.

Евгений Морозов является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" защитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Дебют футболиста в сборной России состоялся в марте 2024 года. Всего за национальную команду игрок провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

