Морозов сравнил требования Карпина и Галактионова

"В сборной от защитников больше требуют работы с мячом: участие в начале атак, игра через короткий и средний пас, больше проникающих передач, подключение через вратаря.В клубе задачи тоже есть, но акценты немного другие", - сказал Морозов Metaratings.
Евгений Морозов является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" защитник провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.
Дебют футболиста в сборной России состоялся в марте 2024 года. Всего за национальную команду игрок провел 6 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.