Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Турция
20:00
РумынияНе начат
Украина
22:45
ШвецияНе начат
Италия
22:45
Северная ИрландияНе начат
Дания
22:45
Северная МакедонияНе начат
Уэльс
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Словакия
22:45
КосовоНе начат
Польша
22:45
АлбанияНе начат
Чехия
22:45
ИрландияНе начат

В "Балтике" заявили, что Талалаев не подходит "Спартаку"

Председатель попечительского совета "Балтики" Илья Мясников высказался о главном тренере клуба.
Фото: ФК "Балтика"
Илья Мясников считает, что Андрей Талалаев не подходит "Спартаку" в качестве главного тренера.

"Я многолетний болельщик "Спартака", и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что "Спартак" не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит "Спартаку".
Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика", - сказал Мясников TACC.

Ранее Андрей Талалаев заявил, что мог возглавить московский "Спартак", когда работал в грозненском "Ахмате".

Российский специалист является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится