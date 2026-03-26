В "Балтике" заявили, что Талалаев не подходит "Спартаку"

"Я многолетний болельщик "Спартака", и Андрея Викторовича я уже знаю. И мне кажется, что "Спартак" не совсем подходит Андрею Викторовичу Талалаеву или Талалаев не подходит "Спартаку".Не то чтобы мы не хотим отпускать. Это мое мнение такое как болельщика", - сказал Мясников TACC.
Ранее Андрей Талалаев заявил, что мог возглавить московский "Спартак", когда работал в грозненском "Ахмате".
Российский специалист является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 30 матчей, одержала 14 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.