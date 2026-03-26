Тарханов: Абаскаля даже близко к РПЛ нельзя допускать

"Его даже близко к РПЛ нельзя допускать.Все хотят в Россию. Где ему еще столько будут платить? Он даже в Мексике ничего не смог сделать. Он хороший парень, но зачем? У нас своих тренеров много, которые без работы сидят", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством команда провела 74 матча, одержала 36 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения.
Последним местом работы испанского специалиста был мексиканский "Атлетико Сан-Луис". После ухода из клуба Абаскаль заявил, что хотел бы вернуться в РПЛ.