По информации источника, "Рубин" планирует отправлять молодых игроков в "Нефтехимик" для получения опыта и игровой практики. Главным тренером нижнекамского клуба может стать экс-наставник "Рубина-2" Гекдениз Карадениз.
На данный момент казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 22-х матчах. "Нефтехимик" располагается на восьмой строке в Первой лиге с 34 баллами в своем активе.
Источник: Metaratings
"Нефтехимик" может войти в структуру "Рубина"
"Нефтехимик" из Нижнекамска может войти в структуру казанского "Рубина".
