Малком: может наступить день, когда я вернусь в "Зенит"

Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Я бы с радостью вернулся", - сказал Малком в видео на Youtube-канале " Зенита ".

Футболист заявил, что с радостью вернулся бы в петербургский клуб."Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры.Бразильский игрок выступал в составе "Зенита" с 2019 по 2023 год. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.На данный момент 29-летний футболист играет за "Аль-Хилаль". Соглашение с Малкомом рассчитано до конца июня 2027 года.