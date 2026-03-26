Малком: может наступить день, когда я вернусь в "Зенит"

Бывший игрок "Зенита" Малком высказался о возможном возвращении в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что с радостью вернулся бы в петербургский клуб.

"Я прожил четыре года в Петербурге и могу сказать, что это были самые счастливые четыре года моей карьеры.

Знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь. Я бы с радостью вернулся", - сказал Малком в видео на Youtube-канале "Зенита".

Бразильский игрок выступал в составе "Зенита" с 2019 по 2023 год. Всего за сине-бело-голубых нападающий провел 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи.

На данный момент 29-летний футболист играет за "Аль-Хилаль". Соглашение с Малкомом рассчитано до конца июня 2027 года.

