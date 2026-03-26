Тренер Никарагуа назвал сборную России одной из лучших в Европе

Тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас высказался об уровне национальной команды России.
Фото: РФС
Отониэль Оливас заявил, что национальная команда подходит к матчу против России с максимальной ответственностью.

"Надеемся, что в матче у нас получится показать высокий уровень, принимая во внимание, что мы будем играть с одной из лучших сборных в Европе.
Подходим к матчу с максимальной ответственностью", - передает слова Оливаса "Чемпионат".

Завтра, 27 марта, состоится товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Национальная команда России занимает 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Никарагуа располагается на 131-й строчке.

