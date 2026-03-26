- О силе нашего соперниками нет информации. У них завтра дебютирует новый тренер - все непредсказуемо. Не забивали голову нашим футболистам (этой информацией). Мы посмотрели, как играли прошлые команды этого тренера, но не стали загружать игроков информацией.
Нынешняя сборная России, может, сильнее той, которая была в 2021. Но надо проверять ее в боевых условиях, под давлением. На тренировках все Месси и Марадоны. В Хорватии тогда было давление трибун, все кричали.
- Могут ли нынешние игроки играть под давлением?
- Не отвечу на этот вопрос.
Карпин высказался о игроках сборной России, упомянув Месси и Марадону
Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин пообщался с журналистами перед товарищеским поединком с командой Никарагуа.
