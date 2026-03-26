Сафонов высказался о разнице между матчами за "ПСЖ" и сборную России

Голкипер национальной сборной России Матвей Сафонов ответил, удавалось ли ему когда-либо пробивать пенальти.

Фото: Getty Images

- Били ли вы когда-то пенальти?



- Регулярно. Но в игре никогда не доводилось.



- Что скажете о своей удачной серии в "ПСЖ"?



- Когда мы играем в плей-офф Лиги чемпионов - это важнейшие матчи, есть напряжение. Но я возвращаюсь домой, играю за сборную. Для меня это разные ощущения. Настрой (завтра будет) максимальный. Люблю футбол, мне не нужна дополнительная мотивация.



Rusfootball.info