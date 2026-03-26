Карпин ответил, согласился ли бы возглавить женскую сборную России

- Я бы отказался. Я в женском футболе не разбираюсь. В мужском-то с трудом, - сказал тренер.
Напомним, сборная России в этом месяце проведёт два товарищеских поединка - сначала против команды Никарагуа в Краснодаре, а в конце месяца со сборной Мали в Петербурге.
Сборная России с зимы 2022 года отстранена от официальных турниров и проводит лишь товарищеские поединка.
Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, согласился ли бы возглавить женскую национальную команду.
